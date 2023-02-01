Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", недавно заявил о расставании с Дашей Квитковой, экс-участницей этого же проекта. Пара воспитывет вместе маленького сына Льва.
В этот раз ведущий решил ответить на вопросы поклонников, а также затронул тему отношений и общения с возлюбленной.
У ведущего поинтересовались, поднимал ли он когда-нибудь руку на женщину:
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«Конечно не было, никто не имеет права этого делать. Имею надежду, что с ситуацией с парнями, которые издевались над девушками, полиция сейчас быстро разберется».
Спросили у ведущего, изменял ли он когда-то своей возлюбленной:
«Не было. Понимаю, если подобное часто пишут, это распространенная история у некоторых в отношениях, которые и поднимали руку. Жаль, что вы такое вытерпели, выносили. Любите и цените себя» - написал Добрынин.
Также ведущий показал кадры, на которых показал, чем занимается, пока бывшая нежится на Мальдивах.
Как оказалось, Никита вместе с другими знаменитостями – ведущими, актерами, комиками и звездами спорта – сыграл благотворительный матч, на котором собирали средства на поддержку ВСУ.
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