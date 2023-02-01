Відома співачка Надя Дорофєєва вирішила показати коротке відео зі своїми перевдяганнями, щоби показати перетворення. Таким чином, артистка привернула увагу до свого стилю, який і так часто обговорюють в Інстаграм.

«Прикладки для мене це теж творчість і настав час побути тільки з собою, скласти нову цибулю, зміксувати щось нове, підняти собі настрій і знову зрозуміти, що нема чого надіти 😂

Така ось терапія у мене. Іноді допомагає» – поділилася Надя.

Вона показала свою фігуру у всій красі та отримала багато коментарів:

«Якась дивна мода 😂; Цей стиль 😍🔥; Я яка сьогодні вранці запізнилася на якийсь час у навчання через те, що не знайшла що одягнути коли всю шафу в одязі;

Не знаю як кому, але мені такий стиль не подобається; найцікавіше, що така терапія допомагає; Ужжааассс. Немов бомжиха; На риболовлю?

Не багато не за сезоном; я в такому видоні у бабусі картоплі на городі сапала. 😂 виявляється я на стилі».

Раніше в Instagram артистка повідомила, що тепер активно допомагатиме «Службі розшуку дітей».

"Очі... Дивіться уважно! Я не прошу вас донатити чи перейти на мій кліп, я просто прошу вас бути уважними – тут і зараз! Від цього може залежати чиясь доля", - пише Надя Дорофєєва.

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