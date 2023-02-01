Известная певица Надя Дорофеева решила показать короткое видео со своими переодеваниями, чтобы показать преображение. Таким образом артистка привлекла внимание к своему стилю, который и так часто обсуждают в Инстаграм.
«Примерки для меня это тоже творчество и пора побыть только с собой, сложить новый лук, смиксовать что-то новое, поднять себе настроение и снова понять, что нечего надеть 😂
Такая вот терапия у меня. Иногда помогает» - поделилась Надя.
Она показала свою фигуру во всей красе и получила много комментариев:
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«Какая-то мода странная😂; Этот стиль😍🔥; Я которая сегодня утром опоздала на время в учебу из-за того, что не нашла что одеть когда весь шкаф в одежде;
Не знаю, как кому, но мне такой стиль не нравится; самое интересное, что такая терапия помогает; Ужжааассс. Словно бомжиха; На рыбалку?
Не много не по сезону; я в таком видоне у бабушки картошки на огороде сапала.😂оказывается я на стиле».
Ранее в Instagram артистка сообщила, что теперь будет активно помогать «Службе розыска детей».
"Глаза... Смотрите внимательно! Я не прошу вас донатить или перейти на мой клип, я просто прошу вас быть внимательными – здесь и сейчас! От этого может зависеть чья-то судьба", — пишет Надя Дорофеева.
Напомним, Оля Полякова резко ответила хейтерам, оскорбившим ее старшую дочь Машу.
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