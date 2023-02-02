Популярна в Росії співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, нещодавно відновила зв'язок із шанувальниками.

У своєму Instagram зірка опублікувала кадри з нової пафосної фотосесії, якою супроводжується прем'єра її нової пісні, щоправда, оцінили не всі. Як видно, на знімках Лорак знята в незвичайній локації, вона позує перед камерою у вогняно-червоній сукні. Її волосся розпущене і ніби майорить на вітрі, а на обличчі щільний шар макіяжу.

У підписі до публікації запроданка звернулася до своїх російських фанатів: "Мої любі, дякую вам за підтримку, за ваші емоції та безліч каверів на нову пісню "Обратный отсчет"! Я все бачу і помічаю! Ну а напередодні альбому буде ще багато сюрпризів від мене!".

Росіяни відразу почали обсипати Лорак компліментами, тоді як українці висловлюють у коментарях, що про неї думають:

"Як вам співати для країни-терориста?"

"Любили Ані Лорак всією сім'єю і на концерт ходили, але ця співачка припустилася глибокої помилки, не підтримавши свою батьківщину, тепер важко доведеться повертати довіру українців".

"І не поверне ніколи ні довіри, навіть поваги не поверне".

"Мовчи і далі про те, що відбувається у твоїй країні".

"Погано ти бачиш і помічаєш".

"Українці висловили свою думку, тепер їй вирішувати на боці якої країни бути та кого підтримувати".

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