Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дочок - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи. А торік донька Полякової вирушила на навчання до лондонського ВНЗ. Не забуває Маша і про Інстаграм, де цього разу показала, як виглядає її навчальний заклад, де вона навчається.

"Коли ти задовбана з ранку, але ти навчаєшся в дуже гарному місці і на 0,0005% піднімається настрій", - сказала Маша, хваляючись видами будівлі.

А до цього Маша показала свого парубка і відповіла на хейт українців. Як відомо, донька Полякова зустрічається з Артуром, з яким познайомилася в Лондоні.

"Багато людей відповідають на мої пости чи стрази в соціальних мережах, що краще б я викладала тільки на підтримку нашої країни. Моє трохи щасливе життя нікому не цікаве, але як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу батьківщину на передовій)" воюють із більшою силою, коли бачать, що їхні рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що борються не ілюзію, а за наші щасливі особи!» Адже постійно сидіти під обстрілами та бачити в інтернеті як усе погано, дуже вбиває бойовий дух”, - написала Маша.

Нагадаємо, 17-річна дочка Полякової показала свого бойфренда з Лондона, Оля відреагувала

А ще Politeka повідомляла, що 17-річна донька Полякової засвітилася на прогулянці зі своїм бойфрендом у Лондоні.

Також Politeka писала, що дочка Полякової звернулася до українок, отримавши відмову



