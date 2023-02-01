Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати справжній бограч.

"Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався - взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати Бограч🔥 Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою👌", — пише Володимир Ярославський.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

-300-350г копченої підчеревини

-800г яловичої лопатки

-800г копчених ребер

-3 шт моркви - 500г

-4-5 шт цибулі - 600г

-3шт перцю червоного - 400г

-50г паприка суха

-3-4 шт свіжих томатів

-400г томатів у власному соку

-5 шт картоплі - 800г

-кумин, чорний та духмяний перці

-зелень петрушки та зелена цибуля

-часник, сіль і гострий перець

-води приблизно 3л

"Розігріваю казан. Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки. Додаю нарізану яловичину і тримаю, не помішуючи, поки не утвориться скоринка на м’ясі. Далі додаю досить крупно порізану моркву, обсмажую. Додаю цибулю, знов обсмажую. Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і трішечки обсмажую. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити. Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую й тушкую так 5 хвилин. Потім заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль та спеції", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Можна під кришкою, можна без - готуємо бограч на маленькому вогні. Нехай все тушкується, поки яловичина не розм’якне - години 2-2,5. Далі кидаємо порізану картоплю. Перевіряємо на сіль та спеції та томимо ще хвилин 20.

"Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю з часником 5-6 зубочків. Томати у власному соку додавав, бо свіжі зараз ну дуже слабі. Паприку брав підкопчену, просто спробуйте вона неймовірна. Гострий перець можна і сухий, і мелений. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим. Бачив, що ще додають селеру і галушки (змішуючи яйце, борошно і сіль до консистенції густіше сметани), але мені дуже подобається звичайний рецепт. Результат - Бімба 🔥 Неодмінно спробуйте!", — додав Володимир Ярославський.

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