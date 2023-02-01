Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати справжній бограч.
"Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався - взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати Бограч🔥 Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою👌", — пише Володимир Ярославський.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
-300-350г копченої підчеревини
-800г яловичої лопатки
-800г копчених ребер
-3 шт моркви - 500г
-4-5 шт цибулі - 600г
-3шт перцю червоного - 400г
-50г паприка суха
-3-4 шт свіжих томатів
-400г томатів у власному соку
-5 шт картоплі - 800г
-кумин, чорний та духмяний перці
-зелень петрушки та зелена цибуля
-часник, сіль і гострий перець
-води приблизно 3л
"Розігріваю казан. Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки. Додаю нарізану яловичину і тримаю, не помішуючи, поки не утвориться скоринка на м’ясі. Далі додаю досить крупно порізану моркву, обсмажую. Додаю цибулю, знов обсмажую. Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і трішечки обсмажую. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити. Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую й тушкую так 5 хвилин. Потім заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль та спеції", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Вибух пролунав у квартирі в Києві, з'ясувалась несподівана причина: "Як же ви недогледіли!"
На Дніпропетровщині шукають свідків нещасного випадку: зловмисник втік з місця
"Вистава": українців розлютило вручення повісток меру і міськраді
"Прощавай, королева": пішла з життя знаменита актриса-красуня, без мами залишилися троє дітей
Можна під кришкою, можна без - готуємо бограч на маленькому вогні. Нехай все тушкується, поки яловичина не розм’якне - години 2-2,5. Далі кидаємо порізану картоплю. Перевіряємо на сіль та спеції та томимо ще хвилин 20.
"Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю з часником 5-6 зубочків. Томати у власному соку додавав, бо свіжі зараз ну дуже слабі. Паприку брав підкопчену, просто спробуйте вона неймовірна. Гострий перець можна і сухий, і мелений. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим. Бачив, що ще додають селеру і галушки (змішуючи яйце, борошно і сіль до консистенції густіше сметани), але мені дуже подобається звичайний рецепт. Результат - Бімба 🔥 Неодмінно спробуйте!", — додав Володимир Ярославський.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.