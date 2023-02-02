Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, недавно возобновила связь с поклонниками.
В своем Instagram звезда опубликовала кадры из новой пафосной фотосессии, которой сопровождается премьера ее новой песни, правда оценили не все. Как видно, на снимках Лорак запечатлена в необычной локации, она позирует перед камерой в огненно-красном платье. Ее волосы распущены и как будто развеваются на ветру, а на лице плотный слой макияжа.
В подписи к публикации запроданка обратилась к своим российским фанатам: "Мои любимые, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню "Обратный отсчет"! Я всё вижу и замечаю! Ну а в преддверии альбома будет еще много сюрпризов от меня!".
Россияне тут же начали осыпать Лорак комплиментами, тогда как украинцы высказывают в комментариях, что о ней думают:
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"Как вам петь для страны-террориста?".
"Любили Ани Лорак всей семьёй и на концерт ходили, но эта певица совершила глубочайшую ошибку, не поддержав свою родину, теперь трудно придется возвращать доверие украинцев".
"И не вернёт никогда ни доверия, даже уважения не вернёт".
"Молчи и дальше о том, что происходит в твоей стране".
"Плохо ты видишь и замечаешь".
"Украинцы высказали свое мнение, теперь ей решать на стороне какой страны быть и кого поддерживать".
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