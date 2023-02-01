Дружина "Холостяка" Григорія Решетника Христина активно веде Інстаграм, розповідає про життя та вражає стильними образами. Молода мама трьох синів звикла ділитися різними роликами у мережі.

Нерідко у Христини цікавляться, як вона встигає приділяти час дружині, дітям і собі. Також часто у Решетник запитують про секрети догляду за собою та про те, як їй вдається бути в такій формі.

На цей раз вона позувала в акуратному образі, дивуючи яскравим виглядом.

«Знімальний день ❤️🎥» - пише Христина.

У мережі підтримують:

«Христина красуня, дуже підходить червоний колір ❤️; подобається ваш стиль; виглядайте чудово».

Раніше ми писали, виконавиця Яна Шемаєва, яка відома як Джеррі Хейл, з'явилася на спеціальному шоу разом із Григорієм Решетником "Як ти?", зацікавивши шанувальників. Сам телеведучий вирішив поділитися також уривком із закулісного життя.

Встиг Григорій і заспівати разом з Яною, отримавши багато коментарів.

«Новий дует 💃🏻🕺🏻 І нове відверте інтерв'ю «Як ти?» 📺» - написав телеведучий.

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