Катерина Реп'яхова вирішила зробити коханому практичний презент, щоб він виконавцю став у нагоді і той ним користувався.

Дружина співака Віктора Павлика – блогер та бізнес-вумен Катерина Реп'яхова – показала, яким подарунком порадувала чоловіка. Як зізналася Катерина в Інстаграм-Сториз, вона спеціально чекала того моменту, щоб зробити коханому сюрприз тоді, коли вони будуть вдома лише вдвох.

Катерина Реп'яхова вирішила зробити коханому практичний презент, щоб він виконавцю став у нагоді і той ним користувався. Катя подарувала Віктору Павлику шкіряний ремінь. Реп'яхова хотіла вручити чоловікові подарунок по-особливому. Тому вона дочекалася того моменту, коли вони будуть вдома лише вдвох.

"Чекала того моменту, коли ми залишимося вдома вдвох, щоб подарувати подарунок... Подарувати чоловікові ремінь - це було 100% влучення. Розглядав його пів години, нюхав", - поділилася Катя і додала смайлик, що сміється.

Варто зазначити, що Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік одружилися у травні 2020 року. Дружина молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Катерина – четверта дружина 56-річного Павлика. Вона раніше була одружена.

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