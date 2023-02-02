Екатерина Репьяхова решила сделать возлюбленному практичный презент, чтобы он исполнителю пригодился и тот им пользовался.

Жена певца Виктора Павлика – блогер и бизнесвумен Екатерина Репьяхова – показала, каким подарком порадовала мужа. Как призналась Екатерина в Инстаграм-Сториз, она специально ждала того момента, чтобы сделать любимому сюрприз тогда, когда они будут дома только вдвоем.

Екатерина Репьяхова решила сделать возлюбленному практичный презент, чтобы он исполнителю пригодился и тот им пользовался. Катя подарила Виктору Павлику кожаный ремень. Репьяхова хотела вручить мужу подарок по-особенному. Поэтому она дождалась того момента, когда они будут дома только вдвоем.

"Ждала того момента, когда мы останемся дома вдвоем, чтобы подарить подарок... Подарить мужу ремень – это было 100% попадания. Рассматривал пол часа его, нюхал", — поделилась Катя и добавила смеющийся смайлик.

Стоит отметить, что Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Екатерина – четвертая жена 56-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.

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