Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка відреагувала на скандал через п'яні вечірки в Києві, на яких хлопці з Івано-Франківська принижували непритомних дівчат.
"Будь ЛЕДІ кажуть вони! Та чи всі чоловіки є зараз джентельменами, чи всі вони вміють гідно поводи себе з жінками?! Останні новини щодо напоювання дівчат і знущання над ними хлопців, знімання все це на відео викликали неоднозначні коментарі, але що найбільше вразило мене, що більшість коментарів з боку чоловіків підтримали хлопців!!!", — обурилася Ілона Гвоздьова.
Постраждалі дівчата не стали висувати звинувачень проти кривдників, тому танцюристка констатувала, що, скоріш за все, винуватець так і не зробить висновків щодо своєї поведінки, ще й знаменитістю став.
"Жах, що коїться зараз із підлітками і страшно, що міри покарання за це не існує. Я би за такий «хайп», як він каже, на виправні роботи відправляла, а краще відразу в армію, нехай там контент знімає і шокує народ!!! Гидко від розуміння безкарності і незахищеності", — наголосила Гвоздьова.
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Додамо, в поліції повідомили, що двом організаторам алковечірок, які на камеру знущались з дівчат, оголосили підозри, ще шестеро отримали повістки. Навіть Зеленський подякував правоохоронцям, які швидко відреагували на «ганебні факти знущання з дівчат».
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.