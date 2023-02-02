На этот раз на своей странице в Instagram хореографка отреагировала на скандал из-за пьяных вечеринок в Киеве, на которых ребята из Ивано-Франковска унижали девочек без сознания.

"Будь ЛЕДИ говорят они! Но все ли мужчины являются сейчас джентельменами, все ли они умеют достойно вести себя с женщинами?! Последние новости о спаивании девушек и издевательствах над ними парней, съемка всего этого на видео вызвали неоднозначные комментарии, но что больше всего поразило меня, что большинство комментариев со стороны мужчин поддержали ребят!!!", - возмутилась Илона Гвоздева.

Пострадавшие девушки не стали выдвигать обвинений против обидчиков, поэтому танцовщица констатировала, что, скорее всего, виновник так и не сделает выводов о своем поведении, еще и знаменитостью стал.

"Ужас, что происходит сейчас с подростками и страшно, что меры наказания за это не существует. Я бы за такой "хайп", как он говорит, на исправительные работы отправляла, а лучше сразу в армию, пусть там контент снимает и шокирует народ!!! Гадко от понимания безнаказанности и незащищенности", — подчеркнула Гвоздева.

Добавим, в полиции сообщили, что двум организаторам алковечеринок, которые на камеру издевались над девушками, объявили подозрения, еще шестеро получили повестки. Даже Зеленский поблагодарил правоохранителей, которые быстро отреагировали на «позорные факты издевательства над девушками».

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

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Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.