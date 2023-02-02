Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що постраждала через свою проукраїнську позицію.

"Як ви, можливо, знаєте, моя офіційна сторінка у Facebook із більш ніж 350 000 підписників була забанена Meta через мої проукраїнські та антиросійські пости. Я досі борюся з ними за відродження моєї сторінки, бо вважаю, що Facebook упереджено ставиться до України і не підтримує нашої боротьби проти російського вторгнення", — пише Камалія.

Тому співачка завела нову сторінку у Facebook, призначену для просування її пісень іноземними мовами. Перший сингл Камалії на хінді/урду під назвою «Pretty Girl» буде випущений по всьому світу на День святого Валентина.

"Будь ласка, підпишіться на цю сторінку у Facebook (Kamaliya - The Voice Beyond Barriers), щоб максимальна кількість людей могли переглянути мої пісні іноземними мовами. Дякую за розуміння", — звернулася артистка до шанувальників.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.