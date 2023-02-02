Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка сообщила, что пострадала из-за своей проукраинской позиции.

"Как вы, возможно, знаете, моя официальная страница в Facebook с более чем 350 000 подписчиков была забанена Meta из-за моих проукраинских и антироссийских постов. Я до сих пор борюсь с ними за возрождение моей страницы, потому что считаю, что Facebook предвзято относится к Украине и не поддерживает нашу борьбу против российского вторжения", - пишет Камалия.

Поэтому певица завела новую страницу в Facebook, предназначенную для продвижения ее песен на иностранных языках. Первый сингл Камалии на хинди/урду под названием Pretty Girl будет выпущен по всему миру в День святого Валентина.

"Пожалуйста, подпишитесь на эту страницу в Facebook (Kamaliya - The Voice Beyond Barriers), чтобы максимальное количество людей могли просмотреть мои песни на иностранных языках. Спасибо за понимание", - обратилась артистка к поклонникам.

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