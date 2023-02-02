Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім патріотом. Він кожного разу емоційно реагує на злочини росіян та трагедії, які вони приносять на нашу землю.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав моторошні кадри з місця влучання російської ракети в житловий будинок у Краматорську.

"Краматорськ. 01.02. Влучання у житловий будинок. Знесло 2 підʼїзди... Мої співчуття рідним загиблих. Нехай під завалами усі знайдуться живими 🙏", — написав суддя "Мастер Шеф" під світлинами.

Українці в коментарях до публікації підтримали Ектора, теж діляться емоціями та висловлюють свої співчуття:

"Моє рідне місто, моя вулиця 😢😢😢...так страшно, що може бути як у Маріуполі, Бахмуті...";

"Співчуття рідним😢😢😢 а оркам одне єдине побажання - щоб всі вони поскоріше виздихали";

"Моє місто 💔дуже боляче ! Співчуваю всім, хто постраждав😢".

Ракетний удар по Краматорську був нанесений російською ракетою «Іскандер-К». Наразі відомо, що в результаті обстрілу житлового будинку загинули три людини, кількість постраждалих збільшилася до 21.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.