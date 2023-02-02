Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом. Он каждый раз эмоционально реагирует на преступления россиян и трагедии, которые они приносят на нашу землю.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал жуткие кадры с места попадания российской ракеты в жилой дом в Краматорске.

"Краматорск. 01.02. Попадание в жилой дом. Снесло 2 подъезда... Мои соболезнования родным погибших. Пусть под завалами все найдутся живыми 🙏", — написал судья "Мастер Шеф" под фотографиями.

Украинцы в комментариях к публикации поддержали Эктора, тоже делятся эмоциями и выражают свои соболезнования:

"Мой родной город, моя улица 😢😢😢...так страшно, что может быть как в Мариуполе, Бахмуте...";

"Сочувствие родным 😢😢😢 а оркам одно единственное пожелание - чтобы все они поскорее посдыхали";

"Мой город 💔очень больно! Сочувствую всем, кто пострадал😢".

Ракетный удар по Краматорску был нанесен российской ракетой "Искандер-К". Известно, что в результате обстрела жилого дома погибли три человека, количество пострадавших увеличилось до 21.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.