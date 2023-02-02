2 лютого - річниця загибелі лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Цього разу на офіційній сторінці гурту "Антитіла" в Instagram опублікували відео, в якаому Тарас Тополя потужно виконав пісню "Люди, як кораблі" та закликав слухати та цінувати українських артистів, поки вони живі.
"Сьогодні ми точно знаємо, хто і в чому є винен на нашій землі. Пам‘ятаємо і співаємо Твої пісні. Пісні, які мають глибину і зміст, які актуальні будуть і через 50 років, які не пластмасові, а живі. Справжні...Важко оцінити глибину та величину справжнього українського артиста, який, на жаль, пішов від нас так рано. Кузьма, несемо Твою творчість крізь роки!", — написали музиканти під відео.
Українці в коментарях також добрим словом згадують лідера "Скрябіна":
"Я виросла на його піснях ❤️назавжди в моєму ❤️Кузьма, тебе бракує 💔";
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Цікавий нюанс помітили на фото обшуку Коломойського: "Сценариста на мило"
"Майстер Шеф" Клопотенко показав легкий рецепт майонезу: більше ніколи не купуватимете його в магазині
Мобілізація продовжується: хто вважається придатним і що насправді означає "білий квиток"
"Мастер Шеф" Глінська дала простий рецепт, як приготувати ідеальні голубці
"пісні Кузьми - то неоціненний скарб глибиною у покоління. Як сумно, що його немає з нами 😢😢😢 вічна пам’ять тобі, Андрію 🙏🏻".
Рано-вранці 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в аварії біля села Лозуватка на Дніпропетровщині. Музикант повертався з концерту в Кривому Розі, коли його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись слизькою від дощу дорогою, вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з молоковозом "ГАЗ 53". 46-річний Кузьма загинув на місці від отриманих травм. Розмови, що автокатастрофа була не випадковою, продовжуються й досі.
Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.
Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".
Також Politeka писала, що Тарас Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського