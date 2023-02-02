2 лютого - річниця загибелі лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Цього разу на офіційній сторінці гурту "Антитіла" в Instagram опублікували відео, в якаому Тарас Тополя потужно виконав пісню "Люди, як кораблі" та закликав слухати та цінувати українських артистів, поки вони живі.

"Сьогодні ми точно знаємо, хто і в чому є винен на нашій землі. Пам‘ятаємо і співаємо Твої пісні. Пісні, які мають глибину і зміст, які актуальні будуть і через 50 років, які не пластмасові, а живі. Справжні...Важко оцінити глибину та величину справжнього українського артиста, який, на жаль, пішов від нас так рано. Кузьма, несемо Твою творчість крізь роки!", — написали музиканти під відео.

Українці в коментарях також добрим словом згадують лідера "Скрябіна":

"Я виросла на його піснях ❤️назавжди в моєму ❤️Кузьма, тебе бракує 💔";

"пісні Кузьми - то неоціненний скарб глибиною у покоління. Як сумно, що його немає з нами 😢😢😢 вічна пам’ять тобі, Андрію 🙏🏻".

Рано-вранці 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в аварії біля села Лозуватка на Дніпропетровщині. Музикант повертався з концерту в Кривому Розі, коли його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись слизькою від дощу дорогою, вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з молоковозом "ГАЗ 53". 46-річний Кузьма загинув на місці від отриманих травм. Розмови, що автокатастрофа була не випадковою, продовжуються й досі.

Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

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