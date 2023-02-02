2 февраля – годовщина гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. В этот раз на официальной странице группы "Антитела" в Instagram опубликовали видео, в котором Тарас Тополя мощно исполнил песню "Люди, як кораблі" и призвал слушать и ценить украинских артистов, пока они живы.

"Сегодня мы точно знаем, кто и в чем виноват на нашей земле. Помним и поем Твои песни. Песни, которые имеют глубину и содержание, которые актуальны будут и через 50 лет, которые не пластмассовые, а живые. Настоящие...Трудно оценить глубину и величину настоящего украинского артиста, который, к сожалению, ушел от нас так рано. Кузьма, несем Твое творчество сквозь года!", - написали музыканты под видео.

Украинцы в комментариях также добрым словом вспоминают лидера "Скрябина":

"Я выросла на его песнях ❤️навсегда в моем ❤️Кузьма, тебя не хватает 💔";

"Песни Кузьмы - это бесценное сокровище глубиной в поколения. Как грустно, что его нет с нами, вечная память тебе, Андрей 🙏🏻".

Ранним утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в аварии возле села Лозоватка на Днепропетровщине. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53". 46-летний Кузьма погиб на месте от полученных травм. Разговоры, что автокатастрофа была не случайной, продолжаются до сих пор.

Напомним, Тарас Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, что Тарас Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.