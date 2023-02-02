Популярна українська реперка Alyona Alyona показала кадри з лікарні та розповіла про свою операцію.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, повідомила шанувальникам, що 1 лютого перенесла серйозну операцію.

Спершу зірка показала себе до операції та похвалилася, що в неї тиск, як у космонавта – 117 на 80. Після оперативного втручання Alyona Alyona вийшла на зв'язок і повідомила, що з нею все гаразд: "Операція була вчора, зараз зі мною все добре. Подробиці не запитуйте – не буду розповідати".

До цього серйозну операцію Альоні робили один раз у житті — а це вдруге. Артистка зізнається, що вже забула, як то було, що треба лежати, чекати.

"Все пройшло добре, я жива-здорова, трошечки десь там щось ще болить, але все буде добре", — каже співачка, лежачи на лікарняному ліжку.

Alyona Alyona також уточнила, що до операції призвело самолікування.

"Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що: "Ой, ми в Європі, лікар далеко...". Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" – закликала прихильників виконавиця.

Альона також пожартувала про свій вік та новий розпорядок дня: "Плани на день в 31 рік: лікар-репетиція на телебаченні-лікар".

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

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