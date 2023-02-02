На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч, який виховує трьох дітей, опублікував важливий пост.
"Тим самим хлопцям (покидькам) з Франківська (і всім іншим хлопцям на майбутнє). Моє життя завжди в оточенні неймовірних жінок. Мої колеги по ефірам на телебаченні. Мої продюсери, і мої безпосередні керівниці на трьох каналах, де я працював. Жінки завжди є частиною моєї роботи і життя. А головне: мої дівчата вдома... В мене дві донечки. Старшій 11. Вона вже майже підліток. А я батько, був і буду. Завжди буду", — пише ведучий.
Він пояснив, що є юність, коли ти можеш не думати про завтрашній день, а просто гуляти та навіть випивати, дівчат може тягнути до поганців, бо це цікаво та весело, але ніхто не має права торкатися тебе без твого бажання, знімати на відео, коли ти в стані сп'яніння, і тим паче показувати це всім.
"Моя реакція на цю ганебну історію однозначна. Це гидко. Гидко, що для когось це було весело. І за цим спостерігали на ресурсах цього "блогера". Ставлю себе на місце батьків дівчат... Якби це торкнулося моїх дівчат? Я знищив би їх морально і фізично. Я маю таку можливість. Чи подобається мені така думка? Ні. Вона мене лякає, але я батько і це мій інстинкт. Захищати", — наголосив Анатоліч.
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При цьому ведучий не може поставити себе на місце батьків цього франківського "блогера" та уявити, що його син колись таке робитиме, бо його виховують з розумінням головних цінностей людини - поваги та любові.
"Чи є це запорукою, що мої діти виростуть хорошими людьми, звичайно не 100-відстокова, але я не вірю що може бути інакше, бо я такий. Моя Юла така, хрещені батьки моїх дітей, моя мама така. Мої близькі люди такі. Серед них немає поганців. Оточуйте своїх дітей людьми, з яких можна брати приклад. Щоб не було потім соромно і боляче, що воно виросло і виявилось тупим балуваним нікчемою", — додав Анатолій Анатоліч.
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.