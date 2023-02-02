На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич, который воспитывает троих детей, опубликовал важный пост.

"Тем самым ребятам (отбросам) из Франковска (и всем другим ребятам на будущее). Моя жизнь всегда в окружении невероятных женщин. Мои коллеги по эфирам на телевидении. Мои продюсеры, и мои непосредственные руководительницы на трех каналах, где я работал. Женщины всегда являются частью моей работы и жизни. А главное: мои девочки дома... У меня две дочки. Старшей 11. Она уже почти подросток. А я отец, был и буду. Всегда буду", — пишет ведущий.

Он объяснил, что есть юность, когда ты можешь не думать о завтрашнем дне, а просто гулять и даже выпивать, девушек может тянуть к плохишам, потому что это интересно и весело, но никто не имеет права прикасаться к тебе без твоего желания, снимать на видео, когда ты в состоянии опьянения, и тем более показывать это всем.

"Моя реакция на эту позорную историю однозначна. Это гадко. Гадко, что для кого-то это было весело. И за этим наблюдали на ресурсах этого "блогера". Ставлю себя на место родителей девушек... Если бы это коснулось моих девочек? Я бы уничтожил их морально и физически. У меня есть такая возможность. Нравится ли мне такая мысль? Нет. Она меня пугает, но я отец и это мой инстинкт. Защищать", — подчеркнул Анатолич.

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При этом ведущий не может поставить себя на место родителей этого франковского "блогера" и представить, что его сын когда-то такое будет делать, потому что его воспитывают с пониманием главных ценностей человека - уважения и любви.

"Является ли это залогом, что мои дети вырастут хорошими людьми, конечно не 100-процентная, но я не верю что может быть иначе, потому что я такой. Моя Юла такая, крестные родители моих детей, моя мама такая. Мои близкие люди такие. Среди них нет плохих людей. Окружайте своих детей людьми, с которых можно брать пример. Чтобы не было потом стыдно и больно, что оно выросло и оказалось тупым балованным ничтожеством", — добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.