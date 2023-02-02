Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала відео з Краматорська, де "прилетіло" до житлового будинку.

На відео можна побачити наслідки чергового прильоту російської ракети. Там страшна розруха та руїни, місцями будинок зруйнований повністю. Вже відомо, що внаслідок удару загинули двоє людей, ще близько десяти отримали травми, а загалом по медичну допомогу звернулося понад 20 людей.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Краматорськ. Під завалами люди. Знову орки". Користувачі не пройшли повз нього і почали коментувати відео співачки:

"Серце розривається".

"Господи, пішли на ці потвори покарання вже сьогодні".

"А їм кажуть, що це ЗСУ. У мене сестра живе на Донбасі – до її свідомості не достукатися".

"Це не орки. На жаль, це не фентезі, це реальне життя, і це росіяни вбивають українців".

"Скільки ще відбуватиметься тиранія над українським народом?".

"Просто немає слів. Вбивці та терористи, горіти вам у пеклі!".

"Це - чудовиська. У яких немає нічого святого. У них немає співчуття".

"Просто хочу бумеранг".

"Прокляті тварюки".

"Мій рідний край, що з тобою роблять ці нелюди".

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