Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала видео с Краматорска, где "прилетело" в жилой дом.

На видео можно увидеть последствия очередного прилета российской ракеты. Там страшная разруха и руины, местами дом разрушен полностью. Уже известно, что в результате удара погибли двое людей, еще около десяти получили травмы, а в целом за медицинской помощью обратились более 20 людей.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Краматорск. Под завалами люди. Снова орки". Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать видео певицы:

"Сердце разрывается".

"Господи, пошли на эти чудовища наказание уже сегодня".

"А им говорят, что это ВСУ. У меня сестра живет на Донбассе – до ее сознания не достучаться".

"Это не орки. К сожалению, это не фэнтези, это реальная жизнь, и это россияне убивают украинцев".

"Сколько еще будет происходить тирания над украинским народом?".

"Просто нет слов. Убийцы и террористы, гореть вам в аду!".

"Это – чудовища. В которых нет ничего святого. У них отсутствует сострадание".

"Просто хочу бумеранг".

"Проклятые твари".

"Мой родной край, что с тобой делают эти изверги".

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