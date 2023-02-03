Популярна українська співачка та молода мама MamaRika (Анастасія Кочетова), яка влітку минулого року народила сина Давида у шлюбі з телеведучим Сергієм Середою, часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні знімки з фотосесії, яку зробила ще півроку тому.

Як видно, на нових фотографіях Настя знята у фотостудії, вона і так і сяк позує фотографу. Перед камерою співачок з'явилася у стильному образі – на ній вільні сірі штани з кишенями та вузьке чорне боді з рукавами та вирізами, а на ногах витончені босоніжки на шпильках. Волосся артистки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації MamaRika написала: "Фотокартки, які наче хороше вино, настоялися (цілих пів року), і готові до ваших лайків. Давно ми з вами цього не робили, але: 1,2,3,4,5,6,7,8?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Всі шикарні. Ви найшикарніша і будь-яке фото вогонь".

"Дуже красива".

"Така чарівна".

"Сьома вогонь! Як душа наскрізь у тих очах".

"Мені теж здається, чим довше наполягли, тим потужнішими вони стають. Гарно".

"Ви для мене ідеал жінки, неймовірно красива!"

"Мамочка на стилі".

"Красуня, фотки всі класні".

"Всі фото дуже гарні".

"Дуже ви гарні на цих фото!".

"Ви дуже красива та талановита. Удачі та процвітання".

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