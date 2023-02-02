Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливі кадри з дитячої лікарні Охматдит, де часто буває, як волонтер.

Так, на нових фото Соломію зображено разом із дітьми на різних заходах, які вона з колегами та однодумцями проводили для дітей у стінах лікарні. При цьому телеведуча зауважила, що ці знімки – фотоспогадами з минулих двох концертів.

"МНОГАЯ літа, Охматдит! 129 років - це тисячі і тисячі врятованих життів. За час цієї великої війни ми з вами стали рідними! Наші концерти - те, чому я так люблю п'ятниці! Дякую маленьким пацієнтам, медикам, артистам за цю любов і те, що чекаєте! Ділюся фотоспогадами з минулих двох концертів. І вже в очікуванні цієї п'ятниці!", - поділилася Вітвіцька у підписі до публікації.

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Соломії:

"Як круто".

"Дякую за привітання! І дякую за цей чарівний світ, який ви створили в нашій лікарні! Любимо вас! І незабаром уже п'ятниця".

"Як добре".

"Дякую вам. Ви робите дуже велику справу".

"Ви робите дивовижні речі. Завжди раді бути з вами".

"Дякую за кохання, тепло, радість, творчість! Ви наші рідні! Любимо і завжди дуже чекаємо!".

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