Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так, цього разу на своїй сторінці Даша опублікувала милі фото із геолокацій Мальдіви. Схоже, блогерка вирішила відпочити від галасу, який піднявся після її заяви про розрив з Добриніним, і рвонула із сином у теплі краї. Так, на новому фото Даша показала себе у чорному бікіні біля басейну, а на руках у неї син Лев, який помітно виріс останнім часом.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Такий уже мій великий маленький хлопчик. Дивлюся на фото і просто в шоці, як він виріс. А що чекає на мене далі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото блогерки:

"А далі ще більше щастя від кожного досягнення".

"Діти - це така річ, яку сьогодні любиш більше, ніж учора".

"Дивлюсь і налюбуватися не можу. Як ідеально".

"А далі він буде вам говорити, що ви найкраща мама у світі. Цілувати, обіймати і любити, так ніхто любити сильніше не буде".

"Вас чекає на щасливе майбутнє, і точка".

"Цей зв'язок між вами, ну просто… можна дивитися вічно".

"А далі тільки цікавіше та цікавіше".

"Ще більше і більше кохання".

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