Популярная украинская певица и молодая мама MamaRika (Анастасия Кочетова), которая летом прошлого года родила сына Давида в браке с телеведущим Сергеем Середой, часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные снимки из фотосессии, которую сделала еще полгода назад.

Как видно, на новых фотографиях Настя запечатлена в фотостудии, она и так и сяк позирует фотографу. Перед камерой певиц появилась в стильном образе – на ней свободные серые штаны с карманами и узкое черное боди с рукавами и вырезами, а на ногах изящные босоножки на шпильках. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации MamaRika написала: "Фотографии, которые как хорошее вино, настоялись (целых полгода), и готовы к вашим лайкам. Давно мы с вами этого не делали, но: 1,2,3,4,5,6,7,8?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Все шикарные. Вы самая шикарная и любое фото огонь".

"Очень красивая".

"Такая очаровательная".

"Седьмая огонь! Как душа насквозь в тех глазах".

"Мне тоже кажется, чем дольше настоялись, тем мощнее они становятся. Красиво".

"Вы для меня идеал женщины, невероятно красивая!".

"Мамка на стиле".

"Красавица, фотки все классные".

"Все фото очень красивые".

"Очень вы хороши на этих фото!".

"Вы очень красивая и талантливая. Удачи и процветания".

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