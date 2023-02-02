Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артистка поділилася відео, в якому показала маленького сина Домініка.

У короткому ролику голос за кадром запитує у малюка кілька разів, як його звуть, і він із веселою усмішкою та дитячою зніяковілістю відповідає: "Нік". Виглядає це дуже зворушливо і кумедно.

У підписі до публікації щаслива мама Ілона написала: "Мій син уперше виголосив своє ім'я! Мама у сльозах від щастя". Українці не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "А мій каже... я Будиночок", "Який вже дорослий. Красень", "Це справжнє щастя, вітаю", "Яке милий малюк".

Зазначимо, у Ілони Гвоздьової двоє дітей – старша дочка Валерія та синочок Домінік. До речі, в одному із сезонів "Танців із зірками" Ілона танцювала на останніх місяцях вагітності, коли чекала на сина. Навіть величезний вагітний живіт не завадив зірці танцювати на паркеті в парі з коміком Дмитром Танковичем із "Дизель шоу".

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