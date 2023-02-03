Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка кілька місяців тому презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала чарівні кадри нової фотосесії та запросила шанувальників на зустріч у Львові.
Як видно, на нових чорно-білих знімках Тетяна позує в цікавій локації серед людей, мабуть, на якомусь заході. Перед камерою вона з'явилася у стильному діловому образі, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж, що підкреслює природну красу.
У підписі до публікації TAYANNA розповіла про захід, на якому збирається зустрітися зі своїми шанувальниками: "Запрошую всіх на мій бранч у Львові! Тема бранчу: "Практики, які допоможуть бути в ресурсі в 2023 році".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"А у Києві плануєте бранчі?".
"Яка новина. І шкода, що я саме зараз у відрядженні".
"До зустрічі у Львові".
"Така діточка. Манюска, люблю!".
"Чекаємо в Ужгороді".
"Ви з Аланом як брат і сестра. Подібний капець".
"Дуже гарна ви, Тетяно".
"Мала, красива. Місто Львів рулить. Вдалого гарного настрою тобі".
"Я львів'янин, і я люблю твою творчість, ти моє сонечко!".
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