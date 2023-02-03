Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая несколько месяцев назад презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательные кадры новой фотосессии и пригласила поклонников на встречу во Львове.

Как видно, на новых черно-белых снимках Татьяна позирует в интересной локации среди людей, видимо на каком-то мероприятии. Перед камерой она пояивлась в стильном деловом образе, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж, который подчеркивает естественную красоту.

В подписи к публикации TAYANNA рассказала о мероприятии, на котором собирается встретится со своими поклонниками: "Приглашаю всех на мой бранч во Львове! Тема бранча: "Практики, которые помогут быть в ресурсе в 2023 году", - напсиала она.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"А в Киеве планируете бранчи?".

"Какая новость. И жаль, что я именно сейчас в командировке".

"До встречи во Львове".

"Такая деточка. Манюска, люблю!".

"Ждем в Ужгороде".

"Вы с Аланом как брат и сестра. Похожие капец".

"Очень красивая вы, Татьяна".

"Малая, красивая. Город Львов рулит. Удачного хорошего настроения тебе".

"Я львовянин, и я люблю твое творчество, ты мое солнышко!".

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