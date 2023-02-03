Шоумен Андрій Бедняков опублікував фото, на якому можна побачити майже зруйновану багатоповерхівку, від якої залишилася довга частина під'їзду.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який став знаменитим після травел-шоу "Орел і решка", оприлюднив фото у блозі чергового зруйнованого будинку у Маріуполі та гнівно звернувся до мешканців країни-агресора. Це не сподобалося росіянам, і вони відправили його в тіньовий бан. Про це він розповів у своїх Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, шоумен Андрій Бєдняков опублікував фото, на якому можна побачити майже зруйновану багатоповерхівку, від якої залишилася довга частина під'їзду.

Тим самим він закликав росіян не зносити те, що залишилося від дому, а зробити пам'ятник із написом "російський світ", щоб показати, що після себе залишає армія росії.

Його відправили в тіньовий бан і деякий час піде на розблокування всіх функцій. Якщо ви потрапили в тіньовий бан в інстаграмі, інші користувачі, у тому числі і ваші підписники, перестають бачити будь-які публікації у вашому акаунті, і кількість лайків і переглядів падає.

"Знову мене не видно в пошуку. Кидають на Андрійка страйки з-за поребрика. Тому прошу вас активізуватися у мене на сторінці. Реакції ставити і фото лайкати. Ну і коментарі не забувайте писати. Інакше зникне сторінка моя, як і я з ТБ)", - написав Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.