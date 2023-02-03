Шоумен Андрей Бедняков опубликовал фото, на котором можно увидеть почти разрушенную многоэтажку, от которой осталась длинная часть подъезда.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который стал знаменитым после травел-шоу "Орел и решка", обнародовал фото в блоге очередного разрушенного дома в Мариуполе и гневно обратился к жителям страны-агрессора. Это не понравилось россиянам и они отправили его в теневой бан. Об этом он рассказал в своих Инстаграм-Сториз.

В частности, шоумен Андрей Бедняков опубликовал фото, на котором можно увидеть почти разрушенную многоэтажку, от которой осталась длинная часть подъезда.

Тем самым он призвал россиян не сносить то, что осталось от дома, а сделать памятник с надписью "русский мир", чтобы показать, что после себя оставляет армия рф.

Его отправили в теневой бан и что на разблокировку всех функций уйдет некоторое время. Если вы попали в теневой бан в инстаграме, то другие пользователи, в том числе и ваши подписчики, перестают видеть любые публикации в вашем аккаунте, и количество лайков и просмотров падает.

"Снова меня не видно в поиске. Бросают на Андрея страйки из-за поребрика. Потому прошу вас активизироваться у меня на страничке. Реакции ставить и фото лайкать. Ну и комменты не забывайте писать. Иначе исчезнет страница моя, как и я с ТВ)", - написал Андрей Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.