Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала закулісні кадри із загиблим музикантом Кузьмою Скрябіним.
Як відомо, 2 лютого 2014 року у дорожньо-транспортній пригоді загинув фронтмен гурту Скрябін, легендарний музикант та патріот України Андрій Кузьменко. Як відомо, Могилевська свого часу була близькою подругою та колегою Кузьми, у неї залишилося багато архівних фото та відео з легендарним артистом, ними вона вирішила поділитися.
"Сумую", - коротко підписала одну з публікацій Наталія. А українці почали коментувати її посаду:
"Кузьма була суперлюдина, вона була нашим українським героєм. Люди дуже її любили і люблять все ще".
"Його зараз не вистачає у такий час для України".
"Вісім років минуло, а шок досі, ніби дізналася із ранкових новин".
"Я теж досі не можу повірити, що Добряка немає з нами. Він епоха музики. Моє дитинство та юність була з передачею Шансу".
"Боже якесь відео, дякую, що ділитесь з нами".
"Ми все сумуємо".
"Дивлюсь, плачу і сміюся. Він би точно зараз воював за свою батьківщину".
"Які були класні, безтурботні дні, місяці, роки. Так його вистачає на сцені".
"Кузьму слухаєш, тільки з усмішкою! Він був дивовижним".
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