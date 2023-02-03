Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала закулісні кадри із загиблим музикантом Кузьмою Скрябіним.

Як відомо, 2 лютого 2014 року у дорожньо-транспортній пригоді загинув фронтмен гурту Скрябін, легендарний музикант та патріот України Андрій Кузьменко. Як відомо, Могилевська свого часу була близькою подругою та колегою Кузьми, у неї залишилося багато архівних фото та відео з легендарним артистом, ними вона вирішила поділитися.

"Сумую", - коротко підписала одну з публікацій Наталія. А українці почали коментувати її посаду:

"Кузьма була суперлюдина, вона була нашим українським героєм. Люди дуже її любили і люблять все ще".

"Його зараз не вистачає у такий час для України".

"Вісім років минуло, а шок досі, ніби дізналася із ранкових новин".

"Я теж досі не можу повірити, що Добряка немає з нами. Він епоха музики. Моє дитинство та юність була з передачею Шансу".

"Боже якесь відео, дякую, що ділитесь з нами".

"Ми все сумуємо".

"Дивлюсь, плачу і сміюся. Він би точно зараз воював за свою батьківщину".

"Які були класні, безтурботні дні, місяці, роки. Так його вистачає на сцені".

"Кузьму слухаєш, тільки з усмішкою! Він був дивовижним".

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