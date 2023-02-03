Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала закулисные кадры с погибшем музыкантом Кузьмой Скрябиным.

Как известно, 2 февраля 2014 года, в дорожно-транспортном происшествии погиб фронтмен группы Скрябин, легендарный музыкант и патриот Украины Андрей Кузьменко. Как известно, Могилевская в свое время была близкой подругой и коллегой Кузьмы, у нее осталось много архивных фото и видео с легендарным артистом, ими она решила поделиться.

"Скучаю", - коротко подписала одну из публикаций Наталья. А украинцы принялись комментировать ее пост:

"Кузьма был суперчеловеком, он был нашим украинским героем. Люди очень его любили и любят все еще".

"Его сейчас не хватает в такое время для Украины".

"Восемь лет прошло, а шок до сих пор, словно узнала из утренних новостей".

"Я тоже до сих пор не могу поверить, что Добряка нет с нами. Он эпоха музыки. Мое детство и юность была с передачей Шанс".

"Боже какое видео, благодарю, что делитесь с нами".

"Мы все скучаем".

"Смотрю, плачу и смеюсь. Он бы точно сейчас воевал за свою родину".

"Какие были классные, безмятежные дни, месяцы, года. Так его хватает на сцене".

"Кузьму слушаешь, только с улыбкой! Он был удивительным".

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