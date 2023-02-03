Популярний український хореограф, шоумен та суддя багатьох телешоу, серед яких "Танці з зірками" Влад Яма, який із самого початку війни з родиною поїхав жити в США, час від часу ділиться у Instagram кадрами зі свого нового життя за кордоном. Так, цього разу танцюрист виклав пляжне фото та нарвався на критику українців.

В Америці Влад бере участь у багатьох волонтерських проектах та заходах, де збирає кошти на підтримку ЗСУ. Проте, навіть така діяльність не зменшила критики, яка мчить на артиста з коментарів. Так, і після нового знімку, де Влад позує на пляжі з дошкою для серфінгу, його рознесли у коментарях.

У новому посту Яма запропонував шанувальникам "купити себе", щоби зібрати кошти на благодійність. "Тільки сьогодні день унікальних лотів на @web3.stars зі мною. Частину коштів з продажу, передамо на потреби ЗСУ! Тільки раз на рік, сьогодні в сторіс, ви можете придбати зі мною такі лоти. Кількість місць на кожен лот, звичайно, обмежена , тому хто перший – той і молодець", - розповів Влад та запропонував різні лоти. Так, серед них – уроки танців, діджейство, прямий ефір із ним, зустріч із ним та інше.

У коментарях почалося бурхливе обговорення нового посту хореографа:

"Прочитала коментарі і жахнулася... Люди, ви справді вірите, що Влад Яма зробить велику "погоду" на війні? Перемога неможлива без тилу. Хто воює, а хто заробляє. Усі важливі".

"А повернутися в Україну не плануєте?"

"А в цей час на війні гинуть найкращі".

"Харків радий за вас".

"Можна було іншу фотографію викласти".

"А Ви у Києві? Можна зустріч зробити?".

"А ну так, тільки еліта може допомогти за кордоном, а звичайні люди, які не мають великої можливості взагалі їздити туди, так воюють на 000, в окопах. Браво коментаторам".

"Так що зустріч можна влаштувати на Майамі?"

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