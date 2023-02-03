Популярный украинский хореограф, шоумен и судья многих телешоу, среди которых "Танці з зірками" Влад Яма, который с самого начала войны с семьей уехал жить в США, время от времени делится в Instagram кадрами из своей новой жизни за границей. Так, в этот раз танцор выложил пляжное фото и нарвался на критику украинцев.

В Америке Влад участвует во многих волонтерских проектах и мероприятиях, где собирает средства на поддержку ВСУ. Однако, даже такая деятельность не поубавила критику, которая несется на артиста из комментариев. Так, и после нового снимка, где Влад позирует на пляже с доской для серфинга, его разнесли в комментариях.

В новом посте Яма предложил поклонникам "купить себя", чтобы собрать средства на благотворительность. "Только сегодня день уникальных лотов на @web3.stars со мной. Часть средств по продаже, передадим на нужды ВСУ! Только раз в год, сегодня в сторис, вы можете приобрести со мной такие лоты. Количество мест на каждый лот, конечно, ограничено, тому кто первый – тот и молодец", - рассказал Влад и предложил разные лоты. Так, среди них – уроки танцев, диджейство, прямой эфир с ним, встреча с ним и другое.

В комментариях началось бурное обсуждение нового поста хореографа:

"Прочла комментарии и ужаснулась... Люди, вы действительно верите, что Влад Яма сделает большую "погоду" на войне? Победа невозможна без тыла. Кто воюет, а кто зарабатывает. Все важные".

"А вернуться в Украину не планируете?".

"А в это время на войне гибнут Лучшие".

"Харьков рад за вас".

"Можно было другую фотографию выложить".

"А Вы в Киеве? Можно встречу сделать?".

"А ну да, только элита может помочь за рубежом, а обычные люди не имеющие большой возможности вообще ездить туда, так воюют на 000, в окопах. Браво комментаторам".

"Так что встречу можно устроить на Майами?".

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