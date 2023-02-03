Голлівудський актор Ештон Кутчер, який зараз одружений з американською актрисою українського походження Мілою Куніс, поділився сумними подробицями про життя з Демі Мур, на якій був одружений раніше, пише Politeka.net.

Кутчер став героєм чергового випуску Esquire та здивував не лише одкровеннями, а й зовнішністю. На фото зірка Голлівуду виглядає втомленим, старим і змарнілим.

«Я на мить подумав, що це Том Круз. Потім мій розум перейшов на Педро Паскаля. А насправді це Ештон Кутчер...», «Таке враження, ніби Міла з нього всі соки висмоктала. Зістарився і здав», «Зовсім не схожий на себе», «Якийсь дивний вигляд у нього на цих фото, адже він ще такий молодий, а вид змарнілий, нечесаний», «Навіщо його показувати таким?», - коментую фото користувачі Мережі.

В інтерв'ю для глянцю, Кутчер, говорячи про розлучення з Демі Мур, зізнався, що почував себе невдахою.

Крім того, Ештон вперше розповів, що вони з Демі, яка старша за нього на 16 років, готувалися до народження дитини. Однак на пізньому терміні вагітності у актриси стався викидень:

"Втратити дитину, коли ти вже звик до думки про те, що вона у тебе буде – це дуже боляче".

Нагадаємо, зараз у шлюбі з Мілою Куніс у Ештона є двоє дітей: 8-річна донька Вайатт Ізабель та 6-річний син Димитрій Портвуд Кутчер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єдина дочка Кузьми Скрябіна виросла красунею з довгим волоссям.

Також повідомлялося, що Потап показав, якою Каменських була задовго до їхнього весілля.

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