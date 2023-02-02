28-річна володарка титулу «Міс Всесвіт-2022» Р'Боні Габріель вирішила показати себе без зайвих прекрас: без зачіски, макіяжу та модного вбрання, пише Politeka.net.

Позуючи перед камерою в білому домашньому халаті, «Міс Всесвіт-2022» повідомила, що в цей день віддала перевагу мінімальній кількості косметики.

"Сьогодні легкий макіяж", - прокоментувала Р'Боні Габріель кадри, на яких вона наносить на вії туш. Волосся «Міс Всесвіту» розпущене, на губах ледь помітний блиск.

Також у своєму Інстаграмі Р'Боні опублікувала кадри, зняті через кілька хвилин після того, як її оголосили найкрасивішою дівчиною всесвіту.

Друге місце здобула представниця Венесуели, третє – конкурсантка з Домініканської Республіки. Після перемоги Р'Боні Габріель атакували фанати інших учасниць конкурсу зі звинуваченнями у шахрайстві та «крадіжці» корони.

На «Міс Всесвіт-2022» вилилися буквально тонни хейту з боку шанувальників красунь із Венесуели та Домініканської Республіки.

У своїх соцмережах Р'Боні Габріель залишила критику поза увагою.

Нагадаємо, що раніше "Міс Всесвіт" показала вдалий образ у болотно-зеленому пальті.

Також "Міс Всесвіт" показала, як можна носити туфлі на підборах зі шкарпетками.