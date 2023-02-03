У своєму інстаграмі Потап поділився кадрами документального фільму "M1 Stories 2.0" про 20-річну роботу телеканалу М1, пише Politeka.net.

«Це дуже зворушливий проєкт: він викликає в мене одночасно й усмішку, й сльози. Так співпало, що я рівно 20 років знаходжуся в шоубізі як артист і продюсер», - розповідав про проєкт, який було відзнято ще до 24 лютого 2022-го року, Потап.

На зйомках артист, зокрема, згадав, як працював з Каменских у ранковій програмі Guten Morgen на М1. На своїй сторінці в Інстаграмі він також показав архівні кадри з телеведучою Каменських.

Тоді Потап і Настя ще навіть не були у романтичних стосунках. В одному зі своїх інтерв’ю Потап розповідав, що вони з Каменських взагалі часто сварилися.

«Не можу сказати, що вона мені сподобалася під час знайомства. Потім ми почали записувати пісню, стало ще гірше, бо у Насті дуже міцний характер, вона не слухає нікого. Вона... італійка така. І почали сваритися, сваритися, сваритися», - згадував співак.

У свою чергу, українцы, коментуючи "M1 Stories 2.0", згадують минулі часи з ностальгією і просять повернути до ефіру ту чи іншу програму.

«Ностальгія», «Кузьма, ех були часи - це фундамент нашої української музики Вакарчук,Скрипка,Положинський,Друга Ріка,ТнмК це не весь перелік звісно. Ефіри Guten Morgen Кузьма чудив тоді. Всі молоді та амбітні, Мирослав Кувалдін, Ашіон, Батуї це неймовірно…», - коментують глядачі.

Нагадаємо, в мережі з’явилися невідомі кадри з Кузьмою Скрябіним, який загинув 8 років тому.

Також повідомлялось, як зараз виглядає єдина донька Кузьми.

Крім того, Politeka.net писала про обставини і подробиці конфлікту між потапом і радіоведучим.