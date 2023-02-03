Голливудский актер Эштон Кутчер, который сейчас состоит в браке с американской актрисой украинского происхождения Милой Кунис, поделился печальными подробностями о жизни с Деми Мур, на которой был женат раньше, пишет Politeka.net.

Катчер стал героем очередного выпуска Esquire и удивил не только откровениями, но и внешностью. На фото звезда Голливуда выглядит уставшим, постаревшим и осунувшимся.

«Я на секунду подумал, что это Том Круз. Затем мой разум переключился на Педро Паскаля. А на самом деле это Эштон Кутчер...», «Такое впечатление, будто Мила из него все соки высосала. Состарился и сдал», «Совсем не похож на себя», "Какой-то странный вид у него на этих фото, ведь он еще такой молодой, а вид осунувшийся, нечесаный", «Зачем его показывать таким?», - комментирую фото пользователи Сети.

В интервью для глянца, Кутчер, говоря о разводе с Деми Мур, признался, что чувствовал себя неудачником.

Кроме того, Эштон впервые рассказал, что они с Деми, которая старше его на 16 лет, готовились к рождению ребенка. Однако на позднем сроке беременности у актрисы случился выкидыш:

"Потерять ребенка, когда ты уже привык к мысли о том, что он у тебя будет – это очень больно".

Напомним, сейчас в браке с Милой Кунис у Эштона есть двое детей: 8-летняя дочь Вайатт Изабель и 6-летний сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Напомним, ранее сообщалось, что единственная дочь Кузьмы Скрябина выросла красавицей с длинными волосами.

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