Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка живе за кордоном, вирішила висловитись про важливу долю Кузьми Скрябіна.

Цього разу всюди вирішила опублікувати емоційне відео в Інстаграм, згадавши про слова Кузьми Скрябіна.

Вона написала, легендарний Кузьма Скрябін сказав дуже важливі слова: «Війна — найідіотський винахід людей. І те, що вона іноді повторюється — це найжахливіше».

«Як же він мав рацію. Стільки болю, горя та біди приносить цей ідіотський винахід. Замість того, щоб жити це прекрасне життя і насолоджуватися ним, деякі тільки те й роблять, що трощить і знищує.

На нашу з вами долю випав застати цей винахід. На жаль. Але на нашу ж з вами долю і випало завдання зупинити це зрештою.

Нам боляче, з кожною новиною серце і душа розриваються на шматки, дихати з кожним днем ​​стає важчим за біль, співчуття і співчуття. Думки з'їдають зсередини: «Чому? За що? Навіщо? Скільки ще?" – написала Онуфрійчук.

За словами ведучої, щодня ми маємо підніматися. Ми не маємо іншого вибору, бо тільки так збережемо нашу країну. Адже українці борються вільне життя під мирним небом незалежної України.

У мережі українці також звернули увагу на зовнішність артистки:

"Як гарно!; Ми обов'язково переможемо! І все буде добре!; Переживемо. Нам чого скаржитися; Краса у Красі».

Напомним, в прошлом году звезда в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль.

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