В этот раз вездущая решила опубликовать эмоциональное видео в Инстаграм, вспомнив о словах Кузьмы Скрябина.

Она написала, легендарный Кузьма Скрябин сказал очень важные слова: «Война — самое идиотское изобретение людей. И то, что она время от времени повторяется — это самое ужасное».

«Как же он был прав. Столько боли, горя и беды приносит это идиотское изобретение. Вместо того, чтобы жить эту прекрасную жизнь и наслаждаться ею, некоторые только то и делают, что крушит и уничтожает.

На нашу с вами судьбу выпало застать это изобретение. К несчастью. Но на нашу же с вами судьбу и выпала задача остановить это в конце концов.

Нам больно, с каждой новостью сердце и душа разрываются на клочки, дышать с каждым днем становится тяжелее боли, сострадания и сострадания. Мысли съедают изнутри: «Почему? За что? Зачем? Сколько еще?» - написала Онуфрийчук.

По словам ведущей, каждый день мы должны подниматься. У нас нет другого выбора, потому что только так сохраним нашу страну. Ведь украинцы борются свободную жизнь под мирным небом независимой Украины.

В сети украинцы также обратили внимание на внешность артистки:

«Как красиво!; Мы обязательно победим! И все будет хорошо!; Переживем. Нам чего жаловаться; Красота в Красоте».

Напомним, в прошлом году звезда в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль.

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