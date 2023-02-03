Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко поінформувала українців про топу найбільш обговорюваних новин за добу.

Цього разу телеведуча розповіла, як росіяни минулої доби двічі обстріляли Краматорськ. Щонайменше троє загиблих. Житловий будинок розташований у центрі міста – зруйнований (відео 1-2). Також повідомлялося, путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк: «Є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни». Водночас, Білорусь, вважає українська розвідка, Росія використовує як полігон для підготовки кадрів, а не потенційного наступу».

У боях під Бахмутом загинув 22-річний легкоатлет-многоборець Володимир Андрощук. Він неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні. Також представляв Україну на чемпіонаті Європи U20 у 2020 році, де став шостим у сучасному п'ятиборстві (фото 3)

Відомо також, що ЄС надав новий пакет допомоги на 500 млн. євро для України. Також Україна отримає ще 45 млн євро на місію військової допомоги ЄС, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

Колишнього заступника міністра оборони Шаповалова заарештували на два місяці з правом вийти під заставу за понад 400 млн грн (фото 5)

Суд також заарештував на два місяці екс-директора департаменту держзакупівель міністерства оборони Богдана Хмельницького із правом вийти під заставу 26 млн грн.

У мережі висловили свою думку:

«Володимир лише 22 роки! Співчуття рідним 😢 Боже захисти наших захисників та захисниць; Ідуть найкращі хлопці колір нашої України! Відпочивай з Богом😢😢

Боженьки збережи наших хлопців, наших захисників! Почуй наші молитви, дай нам захист; Два місяці? Це знущання під заставу? Це знущання. Гинуть найкращі».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.