В этот раз телеведущая рассказала, как россияне за минувшие сутки дважды обстреляли Краматорск. По меньшей мере, трое погибших. Жилой дом, расположенный в центре города – разрушен (видео 1-2). Также сообщалось, путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк: «Есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны». В то же время Беларусь, считает украинская разведка, Россия использует как полигон для подготовки кадров, а не потенциального наступления».

В боях под Бахмутом погиб 22-летний легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук. Он не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине. Также представлял Украину на чемпионате Европы U20 в 2020 году, где стал шестым в современном пятиборье (фото 3)

Известно также, что ЕС предоставил новый пакет помощи на 500 млн евро для Украины. Также Украина получит еще 45 млн. евро на миссию военной помощи ЕС, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Бывшего заместителя министра обороны Шаповалова арестовали на два месяца с правом выйти под залог более чем за 400 млн грн (фото 5)

Суд также арестовал на два месяца экс-директора департамента госзакупок министерства обороны Богдана Хмельницкого с правом выйти под залог в 26 млн грн.

В сети выразили свое мнение:

«Владимир только 22 года! Соболезнование родным 😢 Боже защити наших защитников и защитниц; Идут лучшие ребята цвет нашей Украины!!! Почивай с Богом😢😢

Боженьки сохрани наших ребят, наших защитников! Услышь молитвы наши, дай нам защиту; Два месяца? Это издевательство, под залог? Это издевательство. Погибают лучшие».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.