Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк", всіляко наголошує на своїх результатах схуднення. Вона показує різні образи під час відпочинку на Мальдівах, розповідає про стиль та дивує вбраннями.

Цього разу Квіткова вирішила похвалитися пляжним костюмом із білим топом та штанами на високій посадці. Для демонстрації Квіткова також показала себе в одній нічнушці. У той же час багато хто звернув увагу саме на фігуру Даші, постійно роздаючи рекомендації про набір ваги або засуджуючи перебір з його скиданням.

Раніше Квіткова зізналася, що їй допоміг схуднути спеціальний препарат, який призначив лікар, але тепер відмовляється його називати, щоб інші не купували його бездумно.

«Пісня у трендах Тік-Тока. ніяке ставлення ні до кого немає», - виправдалася Квікова.

«Красуня 😍; А ця все одягається; Дуже гарна 😍; Така суха стала, дивно; Даша у вас таке шикарне волосся, розкажіть секрет догляду за ним;

Хороша, але вже можна і набрати трохи 😂; Така свіженька; якісь кістки одні; пропаганда схуднення виходить» - відповіли у мережі.

Схоже, блогерка вирішила відпочити від галасу, який піднявся після її заяви про розрив з Добриніним, і рвонула із сином у теплі краї.

Нагадаємо, Дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фатальним образом в червоному: "Дуже підходить".

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