Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк", всячески подчеркивает свои результаты похудения. Она показывает различные образы во время отдыха на Мальдивах, рассказывает о стиле и удивляет нарядами.
В этот раз Квиткова решила похвастаться пляжным костюмом с белым топом и штанами на высокой посадке. Для демонстрации Квиткова также показала себя в одной ночнушке. В то же время многие обратили внимание именно на фигуру Даши, постоянно раздавая рекомендации о наборе веса или осуждая перебор с его сбросом.
Ранее Квиткова призналась, что ей помог похудеть специальный препарат, который назначил ей врач, но теперь отказывается его называть, чтобы другие не покупали его бездумно.
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«Песня в трендах Тик-Тока. никакое отношение ни к кому нет» - оправдалась Квикова.
«Красавица😍; А эта все одевается; Очень хорошая😍; Такая сухая стала, странно; Даша у вас такие шикарные волосы, расскажите секрет ухода за ними;
Хороша но уже можно и набрать чуть 😂; Такая свеженькая; какие-то кости одни; пропаганда похудения получается» - ответили в сети.
Похоже, блогерша решила отдохнуть от шумихи, которая поднялась после ее заявления о разрыве с Добрыниным, и рванула с сыном в теплые края.
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