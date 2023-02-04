Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вирішила показати на своїй сторінці у Телеграм-каналі добірку фото, які раніше не публікувала у мережі. Таким чином зірка успішно привернула увагу до себе та свого зовнішнього вигляду, раніше розповідаючи про проблеми зі схудненням.
Ще недавно Кароль зізналася, що багато років худла сама, сиділа на дієтах і мала проблеми зі здоров'ям, а заради заповітних кілограмів їй довелося чимало попрацювати.
«Поки занурена з головою у процес створення нового, дещо їхнього архіву», - підписала знімки вона.
На фото артистка позувала на повний зріст із нижнього ракурсу, одягнувши джинси та топ із паєтками, дизайн якого виключає наявність білизни.
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«Ми сумували; Люблю; Дууууже її хороша 🥰❤️; Корольова; Ми сумували 😭💋; Ми нудьгували; Ми дуже сумуємо 😍;
Ми сумували 🥺💕; Неймовірно гарна; Ми сумуємо і дуже чекаємо на Котяяяя 🥺😘🙏; Дуже гарна 😍; Процеси завжди найцікавіші; Ще кружечко запиши Тіна».
Співачка Тіна Кароль у свій день народження, кілька днів тому, розповіла про те, що готова представити разом із популярним брендом спеціальну колекцію одягу. Кароль також зняла фотосесію у Києві під час відключення світла та повітряної тривоги.
Справа в тому, що Кароль вирішила зібрати кошти на допомогу жінкам, які служать у ЗСУ.
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