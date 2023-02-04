Популярная украинская исполнительница Тина Кароль решила показать на своей странице в Телеграмм-канале подборку фото, которые ранее не публиковала в сети. Таким образом звезда успешно привлекла внимание к себе и своему внешнему виду, ранее рассказывая о проблемах с похудением.
Еще недавно Кароль призналась, что многие годы худела сама, сидела на диетах и у нее были проблемы со здоровьем, а ради заветных килограммов ей пришлось немало потрудиться.
«Пока погружена с головой в процесс создания нового, кое-что их архива», - подписала снимки она.
На фото артистка позировала в полный рост с нижнего ракурса, надев джинсы и топ с пайетками, дизайн которого исключает наличие белья.
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«Мы скучали; Обожаю; Дуууужеее хорошая 🥰❤️; Королева; Мы скучали 😭💋; Мы скучали; Мы очень скучаем😍;
Мы скучали 🥺💕; Невероятно красивая; Мы скучаем и очень ждем Котяяяя 🥺😘🙏; Очень хорошая😍; Процессы всегда самые интересные; Еще кружочек запиши Тина».
Певица Тина Кароль в свой день рождения, несколько дней назад, рассказала о том, что готова представить вместе с популярным брендом специальную коллекцию одежды. Кароль также сняла фотосессию в Киеве во время отключения светы и воздушной тревоги.
Дело в том, что Кароль решила собрать средства на помощь женщинам, которые служат в ВСУ.
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