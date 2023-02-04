Анатолій Анатоліч також пригадав, як у 1936 році Європа ганебно брала участь у гітлерівській олімпіаді, заспокоюючи себе наративами, що спорт "поза політикою".

Український шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч висловився про ймовірне повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародну спортивну арену. На своїй сторінці в Інстаграм він звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом не допускати спортсменів із країн-агресорів до змагань, допоки війна в Україні триває, а також рішуче засудити російську агресію.

Він зазначив, що розмови про повернення спортсменів Білорусі та росії на Олімпіаду - це "сором і ганьба" з боку комітету. Анатолій Анатоліч також пригадав, як у 1936 році Європа ганебно брала участь у гітлерівській олімпіаді, заспокоюючи себе наративами, що спорт "поза політикою".

І ось знову, коли щодня в Україні гинуть спортсмени, молоді хлопці, майбутні олімпійці, у міжнародному олімпійському комітеті заговорили про те, що спортсмени з росії нібито не винні.

Анатолій Анатоліч також показав фото російських спортсменів, які гордо позували зі свастикою Z на грудях.

"Більшість спортсменів росії, або мовчать, або тихенько підтримують війну, щоб не дуже вголос. Окремі індивіди роблять це голосно і з гордістю. Участь росіян у будь-яких міжнародних конкурсах і змаганнях- це черговий плюсик російському телебаченню що у світі "нє всьо так однозначно"", - висловився він.



Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.