Анатолий Анатолич также припомнил, как в 1936 году Европа позорно участвовала в гитлеровской олимпиаде, успокаивая себя нарративами, что спорт "вне политики".

Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич высказался о вероятном возвращении российских и белорусских спортсменов на международную спортивную арену. На своей странице в Инстаграм он обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом не допускать спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям, пока война в Украине продолжается, а также решительно осудить российскую агрессию.

Он отметил, что разговоры о возвращении спортсменов Беларуси и рф на Олимпиаду - это "стыд и позор" со стороны комитета. Анатолий Анатолич также припомнил, как в 1936 году Европа позорно участвовала в гитлеровской олимпиаде, успокаивая себя нарративами, что спорт "вне политики".

И вот снова, когда каждый день в Украине гибнут спортсмены, молодые ребята, будущие олимпийцы, в международном олимпийском комитете заговорили о том, что спортсмены из россии якобы не виноваты.

Анатолий Анатолич также показал фото российских спортсменов, которые гордо позировали со свастикой Z на груди.

"Большинство спортсменов россии либо молчат, либо тихонько поддерживают войну, чтобы не очень вслух. Отдельные индивиды делают это громко и с гордостью. Участие россиян в любых международных конкурсах и соревнованиях- это очередной плюсик российскому телевидению, которое в мире "не все так однозначно"", - высказался он.



Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.